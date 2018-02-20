Банк «Возрождение» запускает программы Инвестиционного страхования жизни «Линия роста» сроком 5 лет в дополнение к уже действующим трехлетним программам. Программа гарантирует клиенту сохранность вложенных средств, а также позволяет получить страховую защиту от непредвиденных обстоятельств, действующую круглосуточно в любой точке мира, и дополнительный потенциально высокий доход за счет инвестиций в эффективные финансовые инструменты. Программы предоставляются Страховой компанией «ВСК - Линия жизни».

Минимальная сумма взноса составляет 50 тыс. рублей, максимальная – 50 млн рублей. Возможно единоразовое частичное снятие средств в размере от 10% (минимум 50 000 руб.) до 50% страхового взноса, начиная со второго года действия программы. Возраст застрахованного должен составлять от 18 до 70 лет включительно на момент заключения договора. Оформить договор можно как на себя, так и на другое застрахованное лицо.

В рамках программы клиенту предлагается участие в доходных активах с высоким потенциалом роста. По окончании срока программы клиент гарантированно получает все вложенные средства и выплату инвестиционного дохода, размер которого зависит от динамики выбранной стратегии. При этом прибыль от вложений в случае роста инвестиционного портфеля может превышать доход от депозитов.

«Совместно со Страховой компанией «ВСК - Линия жизни мы предлагаем клиентам новую долгосрочную программу в рамках уже действующего и востребованного продукта инвестиционного страхования жизни, — отметил руководитель розничного блока банка «Возрождение» Антон Рябов. — Программа имеет ряд дополнительных преимуществ. Так, согласно действующему законодательству, по программам страхования сроком от пяти лет предоставляются налоговые вычеты, то есть часть расходов компенсируется государством. Кроме того, в отличие от вклада выплаты юридически защищены при имущественных спорах и не подлежат разделу при разводе, а денежные средства не подлежат аресту и конфискации».

Получить более подробную информацию о программе инвестиционного страхования жизни можно на сайте www.vbank.ru в разделе «Частным лицам» — «Страховые продукты» — «Инвестиционное страхование жизни» и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России). Оформить полис можно в любом офисе банка «Возрождение».