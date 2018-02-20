Банк «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка) и страховая компания «Ренессанс Жизнь» запустили продажи программы страхования «Медицина без границ» для физических лиц. Данная программа предусматривает организацию и оплату дорогостоящего лечения клиентов Банка в ведущих международных клиниках в ситуации серьезных заболеваний: рак, пересадка или восстановление сердечного клапана, аортно-коронарное шунтирование, трансплантация жизненно-важных органов.

Программа «Медицина для границ» позволяет подобрать для клиента Банка «ГЛОБЭКС» лучшего врача (пользуясь консультациями ведущих европейских профессоров) и наиболее эффективный метод лечения или оперативного вмешательства за пределами РФ. Страховая компания берет на себя проведение экспертизы медицинских документов, подбор лучших врачей по заболеванию в зарубежных клиниках, помощь в оформлении медицинской визы, организацию поездки, координацию взаимодействия с врачами, включая услуги переводчика, а также постоянный контроль над процессом лечения пациента. При наступлении страхового случая клиент получает весь комплекс услуг по сопровождению и лечению: организацию поездки и проживания для застрахованного и одного сопровождающего, всестороннюю поддержку на протяжении всего процесса лечения — от записи на прием до возвращения в Россию.

Участником программы может стать клиент Банка «ГЛОБЭКС» в возрасте от 18 лет до 64 лет на момент заключения договора страхования. Срок страхования составляет 1 год с возможностью пролонгации, страховая премия – 15 тыс. руб. за первый год. Годовая страховая сумма по программе «Медицина без границ» составляет 12,5 млн руб., а в случае пролонгации договора до 25 млн руб. за весь период действия договора.