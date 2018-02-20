Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выкупит акции Промсвязьбанка на сумму до 150 млрд рублей, оплатив их предоставленными ранее в рамках программы докапитализации банков облигациями федерального займа (ОФЗ). После этого агентство передаст банк Росимуществу, пишет РБК.

Схема передачи Промсвязьбанка в госсобственность изложена в поправках в законы «О страховании вкладов физлиц» и «О Центральном банке РФ», подготовленных комитетом Госдумы по финансовому рынку и принятых во втором чтении 15 февраля, сообщает издание со ссылкой на документы.

Законопроект предполагает, что акции Промсвязьбанка будут передаваться в казну при одновременном уменьшении имущественного взноса в АСВ. Согласно одной поправке, ОФЗ, внесенные в качестве имущественного взноса Банка России в имущество агентства, могут быть использованы агентством на основании решения совета директоров для оплаты акций банка. При этом для покупки любого количества акций, согласно поправкам, агентству не нужно согласие ЦБ, антимонопольной службы и соблюдение других обязательных условий.



В соответствии с другой поправкой, правительство России вправе принять в казну акции Промсвязьбанка от АСВ за счет уменьшения имущественного взноса России на сумму до 150 млрд рублей. Количество акций ПСБ, которые будут переданы в казну, и сумму уменьшения имущественного взноса государства, внесенного в имущество АСВ, определит правительство.

Согласно бухгалтерскому балансу АСВ, размер имущественного взноса России на 30 сентября 2017 года составил 988,3 млрд рублей.

Выкуп агентством акций ПСБ произойдет после его докапитализации Банком России в размере примерно 100 млрд рублей, а также дополнительного пополнения его капитала еще на 100—150 млрд рублей, говорит аналитик S&P Екатерина Марушкевич. При текущем отрицательном капитале банка примерно в 120 млрд рублей это необходимые средства для нормального функционирования банка с учетом предполагаемых новых функций, добавляет она.



«Предложенная схема позволит передать банк в собственность РФ и использовать при этом ОФЗ, которые предоставлялись ранее в рамках программы докапитализации банков. Поправки в законы предполагают, что этот механизм может быть использован и для передачи в госсобственность и других банков», — указывают в S&P.