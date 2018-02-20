Агентство по страхованию вкладов с 21 февраля начинает выплату страхового возмещения вкладчикам московского банка «Финансово-Промышленный Капитал». Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Согласно полученному агентством реестру обязательств КБ «ФПК», за компенсациями на общую сумму около 36 млн рублей могут обратиться порядка 400 вкладчиков, в том числе 56 человек, имеющих счета для предпринимательской деятельности (их требования оцениваются примерно в 13,5 млн).

Возмещение по вкладам будет выплачиваться в двух субъектах РФ, в том числе в Москве за выплатами на сумму около 28,5 млн рублей могут обратиться порядка 300 вкладчиков.

В период до 21 февраля 2019 года прием заявлений на страховку и иных необходимых документов, а также сами выплаты осуществляются через банк «ФК Открытие». Список доступных для этого подразделений банка-агента выложен на сайте АСВ .

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По банковскому счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату отзыва лицензии у банка.



Лицензия у банка «ФПК» была отозвана 9 февраля текущего года. ЦБ, в частности, указывал на неоднократное нарушение банком «антиотмывочного» законодательства в части достоверности и полноты представлявшихся в уполномоченный орган сведений. Также были установлены признаки проведения банком теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности.