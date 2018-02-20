Кредит Европа Банк начал прием карт JCB в своей эквайринговой сети, которая насчитывает более 11000 POS-терминалов, а также предоставил возможность снимать наличные по картам JСB в 514 банкоматах Банка (на 01.01.2018).

Кредит Европа Банк является одним из лидеров эквайрингового бизнеса в России и обеспечивает прием карт в таких крупных розничных сетях, как ИКЕА, METRO Cash & Carry, Marks & Spencer, Gap, Banana Republic, U.S. Polo Assn. и других.

Генеральный директор JCB International Eurasia Такаси Суэцугу прокомментировал: «Партнерство с Кредит Европа Банком, который входит в число сильнейших банков в РФ, позволит значительно расширить сеть приема карт платежной системы JCB. Количество держателей карт нашей платежной системы в России растет, и я рад, что теперь безналичные операции по картам JCB можно будет проводить в самых крупных и известных ретейлерах. Открытие инфраструктуры Кредит Европа Банка также позволит миллионам иностранных граждан пользоваться привычными сервисами и услугами на территории России».

«Мы рады войти в число банков, принимающих на обслуживание карты платежной системы JCB, и уверены, что данное партнерство позволит нам расширить сеть приема карт JCB в России и существенно улучшить наши сервисы, предоставив партнерам Банка возможность увеличить количество принимаемых к оплате типов карт и привлечь новых клиентов - держателей карт JCB со всего мира», - комментирует начальник Департамента по управлению ключевыми партнерскими программами и платежными решениями Антон Рязанов.