На валютной секции Московской биржи в начале ожидаются попытки рубля возобновить укрепление по отношению к основным мировым валютам. Подъем нефти марки Brent в район 65,5 доллара за баррель и увеличенное предложение валюты со стороны экспортеров будут поддерживать российскую валюту, сообщает Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».

«Уже в начале дня доллар уйдет в район 56,3 – 56,4 доллара за баррель, после чего продажи в американской валюте продолжат преобладать. Это позволит «медведям» сделать еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 56 рублей. Вполне возможно, что уже в ближайшие дни, за счет поддержки со стороны налогового периода они попытаются пробить этот уровень, что откроет паре USD/RUB дорогу к минимумам года», - поясняет аналитик.

Ситуация на внешних рынках слабо негативная. Укрепление доллара давит на сырьевые контракты, фондовые индексы преимущественно снижаются, доходности по облигациям растут.

Как комментирует Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер», в начале дня можно возможно небольшое снижение по отечественным индексам, а также ослабление рубля. Однако нефть выше $65, предстоящие размещения ОФЗ и грядущие налоговые платежи обезопасят рубль от резких движений.

Ближайшая цель по паре доллар/рубль находится на отметке 56 руб., по паре евро/рубль – на уровне 69,5 руб., констатирует Роман Ткачук, старший аналитик Альпари. Все факторы – рост российской экономики, высокие цены на нефть, профицит бюджета – кроме геополитики, говорят в пользу возвращения России инвестиционного уровня рейтинга. Если это произойдет, инвесторы пересмотрят свое отношение к российским активам.

«Усиление доллара к другим валютам и небольшой откат вниз фьючерсов на нефть сегодня окажут давление на рубль. Курс пары доллар/рубль может подняться в район отметки 56,5 руб. за «американца». Диапазон торгов по паре евро/рубль будет находиться в границах 69,5-70 руб. за евро», - поясняет эксперт.

В первой половине дня также не ожидаем существенных движений на валютном рынке. За пятницу и понедельник рубль практически не изменился, тем самым сняв перекупленность к доллару и создав техническую возможность для дальнейшего укрепления. Но для реализации потенциала нужны драйверы, например, в виде растущей нефти или повышающихся индексов США, прогнозирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.