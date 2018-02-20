Давление на рубль оказывает нефть и ситуация на глобальном рынке, где индекс доллара подрастает более чем на 0,5%. Между тем, коллеги по сырьевому цеху слабели лишь незначительно. В среду ситуация по рублю вновь может поменяться, так как у инвесторов пока сохраняется высокий интерес к аукционам ОФЗ, комментирует Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер».

Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 21 февраля, составляют 56,52 руб. за американскую валюту (повышен на 18 копеек) и 69,89 руб. за евро (понижен на 1 копейку).

Как прогнозирует Анна Бодрова, старший аналитик Альпари, ближайшей целью краткосрочного подъема доллара является рубеж в 57,00 руб. Далее на пути покупателей окажется верхняя граница текущего диапазона 57,25 руб. В том случае, если инвесторам удастся стабилизировать доллар выше этого значения, шансы на продолжение укрепления пары доллар/рубль на завтра увеличатся. Евро/рубль пока останется в пределах отметок 69,70-70,85 руб.