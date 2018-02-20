«Этой рекламной кампанией мы хотим сказать, что предприниматели, работая с Альфа-Банком, могут развивать свой бизнес и зарабатывать больше. Главное знать и правильно использовать те возможности, которые мы можем предоставить не только как финансовая организация, но и как эксперт в сфере малого бизнеса» - рассказал Денис Осин, руководитель Блока «Массовый бизнес» Альфа-Банка.



«Альфа-Банк всегда отличался смелым подходом к рекламе. Концепция этой кампании построена вокруг крылатой фразы Дудя - «Сколько ты зарабатываешь?». Мы выбрали несколько популярных отраслей бизнеса и для каждой создали яркий провокационный ролик, где с юмором обыграли эту фразу» - добавила Оксана Беляева, директор по маркетингу Альфа-Банка.



Все ролики доступны на лендинге alfadud.ru . Любой желающий может отправить вопрос от самого Дудя своему другу и узнать, сколько он «наваривает», если у него кофейня, или «доит», если у него фермерский бизнес. Нужно просто выбрать ролик, социальную сеть и друга, которому предстоит ответить на видео-вопрос. Отшутиться фразой «Ты что, Дудь, чтоб я тебе на такие вопросы отвечал?» уже не получится.



Юрий Дудь не случайно стал амбассадором банка - яркий и харизматичный блогер, «Стартапер» 2017 года по версии РБК и победитель премии «Человек года 2017» по версии GQ - достойный пример для начинающих предпринимателей.