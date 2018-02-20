ПАО «АК БАРС» БАНК вступил в программу семейной ипотеки с государственной поддержкой . Действие программы распространяется на покупку готовой жилой недвижимости (квартир, жилого дома с земельным участком), а также квартир на этапе строительства у аккредитованных в банке компаний-застройщиков.

Процентная ставка по кредиту составляет 6% в течение 3 лет с момента выдачи кредита - при рождении у заемщика второго ребенка в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г., а также в течение 5 лет с момента выдачи кредита - при рождении у заемщика третьего ребенка в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. Первоначальный взнос составляет от 20%, срок кредитования от 1 до 25 лет. Также возможно использование средств материнского капитала в качестве первоначального взноса, либо в последующем на погашение или частично-досрочного погашения кредита.

Заемщиками могут стать граждане, достигшие 18 лет. Необходима постоянная, либо временная регистрация на территории РФ на момент подачи документов. Общий трудовой стаж и стаж по последнему месту работы должен быть не менее 3 месяцев.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8-800-2005-303.