Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на оптимизацию нового порядка применения контрольно-кассовой техники, в частности, документ освобождает от обязанности применения ККТ при расчетах на бортах самолетов, а также при продаже товаров через механические и не подключенные к электропитанию торговые автоматы.

Как говорится в пояснительной записке к документу, законопроектом предусматривается освобождение от обязанности применения контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов на бортах воздушных судов, а также при реализации товаров через механические (не подключенные к электропитанию) торговые автоматы, сообщает агентство «Москва» .

Так, в соответствии с законопроектом организациям и ИП, осуществляющим свою деятельность на территории военных объектов, предоставляется право применения ККТ без функции передачи online-сведений о расчетах в налоговые органы.

Также, законопроектом предусматривается освобождение от обязанности применения ККТ при оказании услуг по перевозке пассажиров с использованием турникетов (метрополитен, автобусы).

Аналогичные изменения предлагаются для вендинговой отрасли. Например, организациям и ИП при реализации товара через торговый автомат предоставляется право не печатать кассовый чек и не отправлять его в электронной форме покупателю. Также им предоставляется возможность использования одного кассового аппарата для нескольких торговых автоматов.

Кроме того, законопроектом уточняется термин «расчеты», что устранит неопределенность в отношении обязанности применения контрольно-кассовой техники в зависимости от способа оплаты. Предусматривается освобождение пользователей от выдачи кассовых чеков при погашении авансов за оказанные услуги.