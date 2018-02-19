Центробанк Польши и Комиссия по финансовому надзору (KNF) выделили 91 200 злотых ($27 000) из средств налогоплательщиков на финансирование пропагандистской кампании против криптовалют, проведенной совместно с Google Ireland Ltd, Facebook Ireland Ltd и польским партнером Youtube — сетью Gamellon.

Видеоблогер Марчин Дубьел, имеющий около 1 млн подписчиков на YouTube, получил оплату от Центрального банка Польши и Управления финансового надзора (FSA) за видео, в котором криптовалюты выставляются в негативном свете, сообщает ForkLog .

Блогер не указал, что в этом видео присутствует проплаченный контент, а также не уточнил в описании, что оно было профинансировано центробанком Польши в рамках пропагандистской кампании. При этом, видео, которое содержит хештег #uważajnakryptowaluty с названием специального сайта Центробанка, предупреждающего пользователей о рисках, связанных с криптовалютами, набрало уже больше полумиллиона просмотров.

Проплаченный в рамках кампании контент также был размещен на польском Youtube-канале Planeta Faktów.