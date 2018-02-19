Создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин обратился к криптоинвесторам с предупреждением, в очередной раз напомнив о высоких рисках, связанных с криптовалютой.

По его словам, не стоит вкладывать в криптовалюты суммы, которые инвесторы не готовы потерять. Он напомнил, что традиционные активы по-прежнему остаются самыми надежными, сообщает Rusbase .

Reminder: cryptocurrencies are still a new and hyper-volatile asset class, and could drop to near-zero at any time. Don't put in more money than you can afford to lose. If you're trying to figure out where to store your life savings, traditional assets are still your safest bet. — Vitalik Buterin (@VitalikButerin) February 17, 2018

«Напоминание: криптовалюты все еще являются новым и сверхволатильным активов, и в любое время могут упасть до нуля. Не вкладывайте больше денег, чем можете себе позволить. Если вы пытаетесь понять, где хранить ваши сбережения, традиционные активы по-прежнему остаются вашим самым надежным вложением», — предупредил Бутерин.

Некоторые пользователи согласились с Бутериным. Другие отметили, что о ненадежности криптовалют известно всем, а такие напоминания только рождают панику.