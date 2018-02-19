Об этом основатель Ethereum предупредил своих подписчиков на своей странице в Тwitter.
Создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин обратился к криптоинвесторам с предупреждением, в очередной раз напомнив о высоких рисках, связанных с криптовалютой.
По его словам, не стоит вкладывать в криптовалюты суммы, которые инвесторы не готовы потерять. Он напомнил, что традиционные активы по-прежнему остаются самыми надежными, сообщает Rusbase.
«Напоминание: криптовалюты все еще являются новым и сверхволатильным активов, и в любое время могут упасть до нуля. Не вкладывайте больше денег, чем можете себе позволить. Если вы пытаетесь понять, где хранить ваши сбережения, традиционные активы по-прежнему остаются вашим самым надежным вложением», — предупредил Бутерин.
Некоторые пользователи согласились с Бутериным. Другие отметили, что о ненадежности криптовалют известно всем, а такие напоминания только рождают панику.
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