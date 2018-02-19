Японское правительство сообщило о проведении проверки 15 нелицензированных криптовалютных бирж в качестве одной из мер по защите интересов инвесторов, предпринимаемых в свете недавнего взлома биржи Coincheck.

Таро Асо заявил, что очная проверка ждет все биржи, подавшие заявки на получение лицензии, но до сих пор так и не получившие, сообщает Anycoin . Он подчеркнул, что проверка коснется технических средств обеспечения надежного хранения и управления активами пользователей.

Как сообщал Банкир.Ру, ранее FSA планировало проверить 32 местные криптовалютные биржи. Инспекция должна была затронуть 16 криптобирж, которые уже подали в FSA заявки на получение лицензий. Также ведомство объявило о проверке деятельности остальных, уже лицензированных торговых площадок.

На тот момент получения лицензии ожидали следующие биржи: Minnano Bitcoin, Payward Japan, Lemuria Bitcoin Exchange (Bitcrements), Campfire Corporation, Tokyo Gateway, Lastroots Corporation, Debit, Eternal Link, FSHO Corporation, Kirin Corporation, Bit Station, Blue Dream Japan, Mr. Exchange, Bmex Corporation и Bitexpress Corporation.