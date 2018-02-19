Дочерний банк госкорпорации ВЭБ — «Глобэкс» совместно с Российской ассоциацией криптовалют и блокчейна (РАКИБ), а также интернет-площадкой CrowdHub создают систему защиты инвестиций в ICO — размещения токенов российскими компаниями. Проект поможет инвесторам производить поэтапные выплаты согласно планам развития проектов.

По словам директора РАКИБ Арсения Щельцина, при содействии ассоциации и «Глобэкса» создается ICO-хаб, основным элементом которого станет система гарантирования вложений в криптовалютные стартапы. Она будет работать на базе платформы CrowdHub, пишут «Известия» .

Проект может стартовать в марте, дальше начнется проработка стратегии его развития. Тестовый период работы всей системы продлится не менее трех месяцев — за это время в РАКИБ рассчитывают собрать статистику по ICO для того, чтобы усовершенствовать функционал хаба.

Система будет работать следующим образом: РАКИБ порекомендует своим участникам привлекать средства через ICO-хаб. Компания, которая захочет собрать деньги на реализацию проекта, зарегистрируется на сайте CrowdHub.io. Далее предприниматель для получения денег открывает эскроу-счет в «Глобэксе», а для приема криптовалют — заводит кошелек на вышеупомянутом сайте.

Инвесторы, желающие вложить в проект деньги, также регистрируются на сайте CrowdHub в личном кабинете: оттуда средства пойдут на эскроу-счет компании-стартапа в «Глобэксе».

Эксперты обращают внимание, что механизм юридической защиты прав инвесторов в ICO не отработан — непонятно, в какие суды обращаться, если возникнут споры.