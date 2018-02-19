В Москве пресечена незаконная банковская деятельность с доходом более 10 млн рублей. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

«Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Москве совместно с Главным следственным управлением Главного управления МВД России по Москве при силовой поддержке Главного управления Росгвардии по Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности с доходом более 10 миллионов рублей», — рассказал начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД полковник внутренней службы Юрий Титов.

Сотрудниками полиции установлено, что злоумышленники, используя реквизиты более чем 30 подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли инкассацию и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Полицейскими проведено более десяти обысков в жилищах и офисах подозреваемых на территории Москвы и Московской области, в ходе которых обнаружены и изъяты печати фирм-однодневок, финансовая и бухгалтерская документация, пластиковые карты и другие предметы и документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности.

В результате оперативных мероприятий были задержаны три участника организованной группы, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление иных участников группы, продолжаются.