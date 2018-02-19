15 и 16 марта 2018 года лидеры банковского сектора на банковском форуме «Комиссионные доходы банка 2018. Решения для клиента и новые возможности непроцентного дохода. От идей до результатов» обсудят что на самом деле приносят прибыль, как по-настоящему подстроиться под клиента, какие новые инструменты могут повысить долю комиссионных доходов.

Форум «Комиссионные доходы банка 2018» , это:

Обширное и взвешенное рассмотрение вопросов увеличения комиссионного дохода банка

Максимально полезная информация о комиссионном бизнесе в одном месте, в одно время

Самый представительский состав спикеров и участников по теме комиссионного дохода

Специальная сессия по увеличению комиссионного дохода по картам

Эксклюзив! Кейсы о построении комиссионного бизнеса от клиентов

Новый взгляд на вечные темы

Своим опытом поделятся:

Ксения Андреева, вице-президент, руководитель отдела развития дебетовых карт и пакетов услуг, Райффайзенбанк

Виктория Анохина, руководитель группы продаж в электронных каналах департамента розничных продуктов, электронного бизнеса и CRM, банк ВТБ

Павел Нуждов, начальник центра развития сберегательных, расчетных и комиссионных продуктов, ОТП банк (лучший спикер форума «Комиссионные доходы банка 2017»)

Вадим Погосьян, директор департамента частного банковского обслуживания, банк «Российский Капитал»

Михаил Гаврилов, директор по развитию, банк «Санкт-Петербург»