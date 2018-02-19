Организатор форума - компания Auditorium CG.
15 и 16 марта 2018 года лидеры банковского сектора на банковском форуме «Комиссионные доходы банка 2018. Решения для клиента и новые возможности непроцентного дохода. От идей до результатов» обсудят что на самом деле приносят прибыль, как по-настоящему подстроиться под клиента, какие новые инструменты могут повысить долю комиссионных доходов.
Форум «Комиссионные доходы банка 2018», это:
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Обширное и взвешенное рассмотрение вопросов увеличения комиссионного дохода банка
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Максимально полезная информация о комиссионном бизнесе в одном месте, в одно время
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Самый представительский состав спикеров и участников по теме комиссионного дохода
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Специальная сессия по увеличению комиссионного дохода по картам
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Эксклюзив! Кейсы о построении комиссионного бизнеса от клиентов
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Новый взгляд на вечные темы
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Ксения Андреева, вице-президент, руководитель отдела развития дебетовых карт и пакетов услуг, Райффайзенбанк
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Виктория Анохина, руководитель группы продаж в электронных каналах департамента розничных продуктов, электронного бизнеса и CRM, банк ВТБ
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Павел Нуждов, начальник центра развития сберегательных, расчетных и комиссионных продуктов, ОТП банк (лучший спикер форума «Комиссионные доходы банка 2017»)
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Вадим Погосьян, директор департамента частного банковского обслуживания, банк «Российский Капитал»
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Михаил Гаврилов, директор по развитию, банк «Санкт-Петербург»
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Александр Смелов, руководитель центра комиссионных продуктов, «Московский индустриальный банк»
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Галина Уткина, директор департамента депозитных и комиссионных продуктов, «Ренессанс Кредит»
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