В сети Monero запланирован хардфорк MoneroV (XMV). Он должен состояться на блоке 1529810. Это может произойти 14 марта 2018 года. По словам разработчиков, MoneroV станет «самой лучшей приватной цифровой валютой в мире».

«MoneroV удовлетворяет давно назревшее стремление к действительно анонимной, децентрализованной, конечной одноранговой электронной валюте. Используя MoneroV, физические лица и предприятия cмогут безопасно, надежно и анонимно совершать транзакции с низкой комиссией», – говорится на сайте проекта.

Также, разработчики обещают, что все держатели Monero получат новую криптовалюту в соотношении 1 XMR к 10 XMV. Общая эмиссия MoneroV составит 256 млн монет.

«Мы верим в оригинальный White Paper биткоина, созданный Сатоши Накамото, в котором он утверждает, что «как только суммарный объем денежной массы достигнет заранее установленного максимума, единственным источником поощрения работы над блоками останутся комиссии, при этом избавленные от инфляции. Мы считаем, что решение о неограниченной эмиссии монет Monero было ошибкой и привело к налогу в форме инфляции для всех держателей XMR. Это фундаментальный недостаток, который исправляет MoneroV, устанавливая ограничение на общее количество монет MoneroV», - цитирует Anycoin комментарий разработчиков.