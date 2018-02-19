Хорватская Ассоциация криптовалют и блокчейн (UBIK) - это организация, зарегистрированная 13 февраля с целью создания сообщества, которое будет заниматься образованием в области блокчейн и способствовать регулированию этой области в Хорватии.

Ассоциация UBIK возникла благодаря росту блокчейн компаний. Сразу после создания к ней присоединилось более 70 членов.

Правление Ассоциации уже встретилось с Центральным управлением налоговой администрации в Хорватии, чтобы обсудить вопросы, касающиеся налогообложения криптовалют, правил проведения ICO и майнинга криптовалют, сообщает Altcoin .

«Мы хотим, чтобы наши блокчейн стартапы регистрировались как хорватские компании. Это позволит нашей стране расширить компетенцию в области этой технологии», - комментирует Николя Шкорич, один из организаторов UBIK, организатор Bitcoin Group Zagreb и основатель криптовалютного брокерского сервиса Electrocoin.