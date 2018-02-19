Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, ограничивающее возможности размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в финансовых организациях.



Как отмечается в документе, опубликованном на сайте Кабмина, введены корреспондирующие с Бюджетным кодексом нормы, согласно которым до достижения объема ликвидной части ФНБ (депозиты и остатки средств на банковских счетах в Банке России) 7% прогнозируемого объема ВВП размещение средств ФНБ допускается только в целях финансирования проектов, начатых до 1 января 2018 года, а также в целях приобретения паев РФПИ.

«Размещение средств ФНБ в другие финансовые активы допускается в объемах, не приводящих к снижению ликвидной части средств ФНБ ниже уровня 7% прогнозируемого объема ВВП. Направлено на унификацию правового регулирования отношений, связанных с управлением средствами ФНБ и обеспечением их сохранности, достижение целей госпрограммы «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», — отмечается в постановлении.

В частности, исключены положения, позволяющие размещать средства ФНБ на депозитах во Внешэкономбанке в целях обеспечения достаточности его собственных средств (капитала) и на субординированных депозитах (в субординированные облигации) в российских кредитных организациях в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утвержден правительством.



Исключены положения о размещении средств ФНБ в субординированные облигации российских кредитных организаций, а также положение, позволяющее переоформлять субординированные депозиты, размещенные за счет средств ФНБ в российских кредитных организациях, в субординированные облигации таких кредитных организаций. Это обусловлено тем, что в такие облигации средства ФНБ не размещались и возможность размещения в них Бюджетным кодексом не предусмотрена.

Депозиты и остатки на банковских счетах в ВЭБе, размещенные в том числе в целях финансирования проектов Внешэкономбанка в реальном секторе экономики, реализуемых российскими организациями, выделены в отдельный вид финансовых активов.