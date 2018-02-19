Управляющий авиакомпанией «Трансаэро» просит признать недействительной сделку с Промсвязьбанком и возвратить в конкурсную массу три самолета Boeing. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Заявление конкурсного управляющего Алексея Белокопыта о незаконности сделки по изъятию двух самолетов Boeing 737-500 и Boeing 767-200ER будет рассмотрено судом 27 марта.

Арбитражный суд Северо-Западного округа в январе подтвердил законность определений о включении долга перед тремя ирландскими компаниями в размере 10,1 млрд рублей в реестр требований кредиторов ОАО «Авиационная компания «Трансаэро».

Суд первой инстанции 19 июля 2017 года удовлетворил заявления компаний Sky Castle 1 Limited, Sky Castle 2 Limited и Sky Castle 3 Limited о включении долга перед ними в реестр авиакомпании. АО «Газпромнефть-Аэро», АО «Россельхозбанк» и ООО «РН-Аэро», которые являются кредиторами авиакомпании, обжаловали судебные акты о признании долга перед ирландскими компаниями.

Кроме того, Верховный суд РФ в декабре 2017 года постановил, что не будет пересматривать определение о включении в реестр кредиторов «Трансаэро» долга перед ирландской компанией VEBL-767-300 Limited в размере 38,3 млрд рублей. Доводы заявителя жалобы («Газпромнефть-Аэро») являлись предметом проверки нижестоящих судов, отметил ВС.

Арбитраж 13 сентября 2017 года признал авиакомпанию «Трансаэро» банкротом. Кредиторы должника на собрании 6 сентября прошлого года единогласно проголосовали за введение в авиакомпании конкурсного производства и признание ее банкротом.



Авиакомпания «Трансаэро» оказалась не в состоянии обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами, по некоторым оценкам, около 250 млрд рублей. Компания не осуществляет полеты с 26 октября 2015 года.