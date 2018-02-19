Более трети (35%) владельцев малых и средних компаний в Великобритании ожидают, что криптовалютные платежи в течение двух лет станут реальностью в торговле. Об этом сообщается в исследовании компании Paymentsense, специализирующейся на платежных решениях для торговли.

Несмотря на прогнозы, только 13% владельцев малого бизнеса заявили, что уже принимают криптовалютные платежи, а еще 25% полагают, что такие платежи никогда не будут внедрены в магазинах. 21% респондентов считают, что криптоплатежи начнут применяться в торговле уже через год.

При этом 59% опрошенных предпринимателей заявили, что планируют инвестировать в криптовалюту, а 18% респондентов уже инвестируют.

Paymentsense опросила 504 владельцев малого и среднего бизнеса, который в последние годы стал более открыт к различным альтернативам британскому фунту стерлингов. Многие компании участвуют в направленных на поддержку местной торговли проектах по приему региональных валют, таких как бристольский, ливерпульский, брикстонский, льюисский фунт. Аналогичные проекты по выпуску местных валют есть в Кардиффе, Корнуолле, Эксетере, Кингстоне, Плимуте, Страуде, Тотнесе, Вустере.

Например, брикстонский фунт — это деньги, которые циркулируют только в лондонском районе Брикстон. Это локальная валюта, используемая в дополнение к фунту стерлингов независимыми местными магазинами.



Около 250 предприятий в настоящее время принимают брикстонский фунт, тем самым позволяя деньгам циркулировать в локальной экономике в три раза дольше, чем когда они тратятся в национальных сетях.