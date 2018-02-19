Госсекретарь США Рекс Тиллерсон допустил введение новых санкций в отношении России. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.



Руководителю Госдепартамента задали вопрос, почему администрация не применяет в полной мере санкции, предусмотренные решением конгресса.

В ответ Тиллерсон пояснил, что уже предприняты некоторые шаги, в частности на основании действующего законодательства были предотвращены несколько сделок по продаже российской военной техники.

«Мы рассматриваем еще ряд лиц, в отношении которых могут быть введены санкции», — сказал Тиллерсон.

США после обострения ситуации вокруг Украины несколько раз вводили санкции против России. Список российских предприятий, в том числе оборонного сектора, а также россиян, которых коснулись ограничительные меры, регулярно пополняется по различным поводам.

В январе Минфин США опубликовал «кремлевский список», в который вошло почти все руководство России и крупные российские предприниматели — всего 210 человек. Перечень был подготовлен в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятым в США летом 2017 года. Он не влечет автоматических ограничений против упомянутых лиц, однако подразумевает, что они могут быть введены в будущем.