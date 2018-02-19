Арбитражный суд Москвы признал банкротом бизнесмена Анатолия Мотылева, контролировавшего ранее четыре разорившихся банка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.



Суд в понедельник перешел от процедуры реструктуризации долгов, введенной в январе 2017 года по заявлению зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании «Флауари Девелопментс Лимитед», к процедуре реализации имущества Мотылева, проживающего в настоящее время в Великобритании.

В реестр требований кредиторов экс-банкира на данный момент включены требования на сумму около 20 млрд рублей.

По данным газеты «Коммерсант», в 2014 году по указанию Мотылева его помощница Ольга Иванова открыла в принадлежавшем ему банке «Российский Кредит» счета нескольких фирм-однодневок. После этого предполагаемый сообщник банкира Станислав Маркеев обратился в Мосстройэкономбанк с заявкой на получение кредита в размере 700 млн рублей для приобретения высоколиквидных ценных бумаг, который был выдан. Впоследствии на эти деньги были приобретены векселя, которые, по версии следствия, «оказались пустышками», так как были выписаны организацией, не ведущей никакой хозяйственной деятельности.

