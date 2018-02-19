АСВ, которое является конкурсным управляющим банка, обжаловало определение Арбитражного суда Москвы от 14 ноября 2017 года.
Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ в заявлении Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества шести бывших руководителей московского Кредитимпэкс Банка, сообщает РАПСИ.
Агентство, которое является конкурсным управляющим банка, обжаловало определение Арбитражного суда Москвы от 14 ноября 2017 года.
Как отметил суд, обеспечительные меры, о применении которых заявлено заявителем, нарушают баланс интересов участвующих в деле лиц. Кроме того, АСВ не представлены надлежащие доказательства в подтверждение своих доводов о необходимости принятия испрашиваемых обеспечительных мер.
Ранее АСВ сообщило, что хочет привлечь к субсидиарной ответственности председателей правления и совета директоров, а также топ-менеджеров кредитной организации. По данным агентства, руководители банка замещали ликвидные активы на заведомо невозвратную задолженность физических и юридических лиц.
Арбитражный суд Москвы удовлетворил в сентябре 2014 года по заявлению Центрального банка признал Кредитимпэкс Банк несостоятельным.
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