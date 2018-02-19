Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ в заявлении Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества шести бывших руководителей московского Кредитимпэкс Банка, сообщает РАПСИ .

Агентство, которое является конкурсным управляющим банка, обжаловало определение Арбитражного суда Москвы от 14 ноября 2017 года.

Как отметил суд, обеспечительные меры, о применении которых заявлено заявителем, нарушают баланс интересов участвующих в деле лиц. Кроме того, АСВ не представлены надлежащие доказательства в подтверждение своих доводов о необходимости принятия испрашиваемых обеспечительных мер.

Ранее АСВ сообщило, что хочет привлечь к субсидиарной ответственности председателей правления и совета директоров, а также топ-менеджеров кредитной организации. По данным агентства, руководители банка замещали ликвидные активы на заведомо невозвратную задолженность физических и юридических лиц.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил в сентябре 2014 года по заявлению Центрального банка признал Кредитимпэкс Банк несостоятельным.