16 февраля 2018 года в рамках Российского инвестиционного форума в г. Сочи ПАО Ставропольпромстройбанк и «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» подписали агентский договор на оказание услуг по привлечению и отбору заемщиков-субъектов МСП.

Российский инвестиционный форум — это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Являясь одним из крупнейших банков региона, ПАО Ставропольпромстройбанк принимает активное участие в экономической и социальной жизни Ставропольского края.

Сотрудничество между банками дает возможность расширить грани продуктивного взаимодействия как ПАО Ставропольпромстройбанк с предприятиями малого и среднего бизнеса, так и АО «МСП Банк» с бизнес-сообществом ЮФО. Подписание данного договора способствует значительному увеличению возможностей развития для бизнеса в регионе.

Продукты, которые предлагают МСП Банк и Ставропольпромстройбанк, позволяют предпринимателям - субъектам малого и среднего бизнеса привлекать дополнительное финансирование оборотных и инвестиционных ресурсов для обеспечения конкурентоспособности российских товаров, работ и услуг на внутреннем и мировом рынках.