Разработчики Litecoin Cash подтвердили хардфорк сети Litecoin. Кошельки для новой криптовалюты будут представлены в течение следующих 24 часов.

Криптобиржа Yobit уже начала торги Litecoin Cash (LCC) в парах к биткоину, доллару и рублю. В ближайшие часы интеграцию c новой монетой должен завершить популярный кошелек Coinomi, сообщает команда проекта LCC в твиттере.

Отличие Litecoin Cash в том, что если при майнинге «оригинального» Litecoin используется функция Scrypt, Litecoin Cash – криптовалюта на основе Proof-of-Work, безопасность сети которой обеспечивает алгоритм SHA256.

Litecoin Cash будет иметь существенное преимущество перед другими основными SHA256-монетами. У биткоина и Bitcoin Cash среднее время создания новых блоков у BTC и BCH составляет 10 минут, У LCC этот показатель составит 2,5 минуты, что обеспечит более быстрое подтверждение транзакций.

Ранее всем держателям LTC были обещаны монеты LCC в соотношении 1 LTC = 10 LCC, сообщает ForkLog .