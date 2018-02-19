В Арбитражном суде Татарстана началась серия процессов между двумя бывшими компаниями-партнерами. Общая сумма исковых требований — 187,8 млн рублей, сообщает местный портал Kazanfirst .

Банк решил досрочно затребовать с ответчика кредиты и проценты по ним. В качестве главного довода адвокаты Акибанка указывают на ухудшение финансового состояния компании «Аки-Лизинг-к» за девять месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ходе судебного заседания представитель «Аки-Лизинга» отметил, что банк сам навязал организации заведомо убыточные сделки.

Во время процесса также стало известно, что в декабре 2017 года — январе 2018 года Акибанк без согласия «Аки-Лизинга» списал 173,3 млн рублей с расчетных счетов компании и направил часть этих денег на погашение кредитов, предоставленных для перекредитовки своих проблемных клиентов.

По мнению ответчика, причина претензий банка — в личных отношениях главы Акибанка Ильдара Галяутдинова и директора «Аки-Лизинга» Ленара Мингалимова, приходящегося банкиру племянником.



Ранее Мингалимов обратился в правоохранительные органы, сообщив, что Галяутдинов подал заявление в полицию, где ложно донес, что глава компании «Аки-Лизинг-к» вымогал у него 151 млн рублей. Тот в свою очередь указывает на провокации со стороны председателя правления Акибанка, направленные на фабрикацию доказательств.