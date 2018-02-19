Служба по надзору за финансовыми рынками Швейцарии (FINMA) опубликовала официальные рекомендации, в помощь базирующимся в стране стартапам, которые предлагают такую модель финансирования проектов, как первичное предложение монет (ICO).

Необходимость в этом была вызвана все увеличивающимся количеством ICO проводящихся на территории страны, а также отсутствием ясности в отношении того, как их следует регулировать.

FINMA определяет три категории ICO:

Payment ICO Utility ICO Asset ICO

Токены, продаваемые в рамках Payment ICO, могут передаваться и выступать в роли платежного средства. Их продажа должна вестись в рамках закона о борьбе с отмыванием денег, однако в роли ценных финансовых бумаг они не рассматриваются. Под ними, как правило, понимаются привычные криптовалюты, сообщает ForkLog .

Токены, продаваемые в рамках Utility ICO, не подпадают под определение ценных бумаг, если их единственное назначение – предоставлять цифровые права доступа к приложению или сервису.

Токены, продаваемые в рамках Asset ICO, рассматриваются как акции или бонды если, к примеру, выплачивают дивиденды, проценты или дают права на доходы. Такие ICO проводятся в рамках строгих требований закона о ценных бумагах.

Генеральный директор FINMA Марк Брэнсон рассматривает эти рекомендации как способ помочь развитию блокчейн индустрии занять соответствующее место на швейцарском рынке и отмечает, что блокчейн компании «не могут просто игнорировать проверенную временем нормативную базу».