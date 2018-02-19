Компания «Сбертех» потратит 1 млн рублей на семинары по теме «Технология блокчейн» в Корпоративном университет Сбербанка, следует из материалов на сайте госзакупок.

«Закупка у единственного источника АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка» на оказание консультационных услуг в форме проведения семинаров по теме: «Технология блокчейн», — отмечается в закупке.

Начальная (максимальная) цена договора — 1 022 311,88 рубля.