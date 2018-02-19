«При выборе исполнителя для нас важным критерием была высокая готовность к формированию регуляторной отчетности и отчетности в стандарте XBRL. Проанализировав рынок существующих систем автоматизации учёта НФО, мы остановили свой выбор на компании «АйТи Капитал» и их решениях: «1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП» и «АйТи Капитал:XBRL». «1С:БНФО» - это основной продукт для НФО, созданный, компанией «АйТи Капитал» совместно с фирмой «1С». Компания «АйТи Капитал» является участником рабочей группы ЦБ РФ по XBRL и разработчиком мощной системы XBRL-отчетности. Сотрудники компании обладают должной компетенцией и имеют солидный опыт внедрения различных решений в банковской сфере и НФО. Все эти факторы и определили наш выбор», - рассказал Андрей Голубцов, IT-директор АО «Сбербанк Управление Активами».

Проект стартовал в начале 2017 года. Специалисты «АйТи Капитал» разработали и внедрили новую методологию ведения бухгалтерского учёта в ЕПС и ОСБУ для некредитных финансовых организаций. Они также настроили новую систему бухгалтерского учета. Было автоматизировано 50 рабочих мест. Кроме того, обеспечен полный перенос данных по всем операциям с РСБУ на ЕПС и автоматизировано формирование бухгалтерской финансовой отчетности, надзорной и статистической отчетности.

Специалисты «АйТи Капитал» в процессе работы оказывали экспертную и методологическую поддержку сотрудникам заказчика. В результате удалось добиться главных целей проекта - своевременного автоматического формирования регламентированной отчётности по ОСБУ, а также отчетности в стандарте XBRL. Таким образом, АО «Сбербанк Управление Активами» является одной из первых компаний, которая успешно перешла на полноценное автоматизированное формирование отчётности в формате XBRL. Работа по настройке отчетности БФО и НСО для всех видов деятельности компании активно продолжается в связи с выходом новых версий таксономии XBRL Банка России.

«Работа над подобным проектом - это всегда испытание возможностей и профессионализма не только компании-интегратора, но и заказчика. Благодаря слаженной работе обоих коллективов готовое решение полностью отвечает новым требованиям Банка России по ведению учета на ЕПС и по формированию отчётности в новом стандарте XBRL», - отметил Управляющий партнёр «АйТи Капитал» Максим Виленский.

Задачи «АйТи Капитал» включали в себя

Автоматизацию формирования бухгалтерской финансовой отчетности (БФО). Автоматизацию формирования надзорной и статистической отчетности (НСО).

Своевременное формирование бухгалтерской (финансовой) XBRL-отчетности для проверки Регулятором в индикативном периоде в течение 2017 года.

Своевременное формирование надзорно-статистической XBRL-отчетности для проверки Регулятором в индикативном периоде в течение 2017 года.

Перечень работ «АйТи Капитал» в ходе проекта:

Настройка базового решения «1С:Бухгалтерия НФО» в соответствии с новой методологией учета ЕПС и новой учетной политикой;

Миграция начальных данных - НСИ (нормативно - справочная информация) и трансформация вступительных остатков из РСБУ в ЕПС;

Миграция документов и оборотов по всем операциям;

Проектирование Технической архитектуры и интерфейсов обмена с существующими учетными системами.

Разработка и реализация интеграции со смежными системами учёта: «1С Управление Холдингом»; «Зарплата и Управление Персоналом для НФО» с внутренней учетной системой бэкофиса

Обучение пользователей;

Перечень внедренных функциональных подсистем проекта:

Учёт административно - хозяйственной деятельности;

Интеграция со смежными системами;

Регуляторная отчётность БФО и НСО ПУРЦБ;

Регуляторная отчётность БФО и НСО УК ПИФ;

Формирование XBRL - отчетности по разным точкам входа

Для справки:

АО «Сбербанк Управление Активами» - одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами. Совокупный объем активов под управлением на 31 августа 2017 года составляет $9,5 млрд (около 556,2 млрд рублей). За 21 год существования компания пережила не один кризис и смогла не только сохранить лидерские позиции, но и укрепить их. Сегодня «Сбербанк Управление Активами» предоставляет клиентам широкий выбор инвестиционных возможностей из 24 различных фондов.

Компания «АйТи Капитал» — ведущий поставщик решений для банков и НФО на платформе «1С: Предприятие 8». Компания оказывает финансовым организациям услуги по автоматизации и консалтингу в части учёта и отчётности, XBRL, расчёта зарплаты и управления кадрами, бюджетирования и финансового контроля, управления документооборотом и других приоритетных направлений деятельности.

«АйТиКапитал» — разработчик тиражных решений совместно с Фирмой «1С» для банков и некредитных финансовых организаций.

Источник: Компания «АйТи Капитал»