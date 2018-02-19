Сбербанк России открывает многомиллиардную кредитную линию для АФК «Система» для исполнения обязательств по мировому соглашению с «Роснефтью» и «Башнефтью».

«Сбербанк предоставит АФК «Система» кредитную линию сроком на пять лет на общую сумму до 105 миллиардов рублей, из которых на исполнение обязательств по мировому соглашению будут выбраны 40 миллиардов. Остальная сумма может быть использована АФК «Система» по мере необходимости для рефинансирования кредитных обязательств корпорации», — говорится в сообщении АФК «Система».



Обеспечением по кредиту будут выступать обыкновенные акции МТС, которые станут оформляться в залог по мере выборки кредита пропорционально коэффициенту LTV (loan-to-value).

Кредитное соглашение предусматривает возможность досрочного погашения.

Согласно условиям кредитного соглашения, АФК «Система» имеет право без согласования с кредитором вести инвестиционную деятельность и выплачивать дивиденды за счет части средств, полученных от монетизации активов, и по согласованию с кредитором — за счет средств из других источников.

Арбитражный суд Башкирии 26 декабря 2017 года утвердил мировое соглашение в споре по иску «Роснефти», «Башнефти» и Башкирии о взыскании с АФК «Система» и АО «Система-Инвест» 170,6 млрд рублей. В том деле истцы требовали взыскать с ответчиков убытки, причиненные ими «Башнефти» при ее реорганизации в 2014 году. До конца 2014 года «Система» являлась основным акционером «Башнефти».

По условиям мирового соглашения, «Система» и ее «дочка» обязались в три этапа выплатить в пользу «Башнефти» 100 млрд рублей: 28 декабря уже было перечислено 20 млрд, еще 40 млрд «Система» должна перевести не позднее 28 февраля и столько же — не позднее 30 марта.