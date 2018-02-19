Банкам, обслуживающим клиентов с помощью единой биометрической системы, придется оплачивать ее использование, сообщил вице-президент «Ростелекома» Александр Айвазов.

По его словам, банки, занимающиеся сбором биометрических данных, делают это бесплатно. Однако через некоторое время (после запуска системы) данные услуги станут платными. «Например, если банк заключит договор с клиентом, который использует биометрическую идентификацию, то ему придется заплатить за это 200 рублей», — уточнил Айвазов.

Айвазов уточнил, что банки, которые сейчас участвуют в пилотном сборе биометрических данных, смогут впоследствии на этом заработать, получая комиссии от других участников рынка. «Мы считаем это справедливым, потому что это требует расходов. И в будущем банки, участвующие в пилоте, должны иметь возможность вернуть данные средства. Мы обсуждали это с ЦБ, тарифы согласованы», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента Банки.ру.

Половина этой суммы уйдет банку, который первым внес данные клиента в единую систему, а остальное будет распределяться между вендором, программное обеспечение которого используется, оператором и «Ростелекомом». Сейчас доступ к проекту получили 12 банков. Полный перечень банков, которые будут подключены к единой системе идентификации, ЦБ утвердит после 1 июля, когда она будет запущена в коммерческую эксплуатацию.



В перспективе систему биометрии планируется ввести для получения ряда государственных и муниципальных услуг, в том числе медицинских и образовательных услуг.