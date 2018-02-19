Современный Коммерческий Инновационный Банк (СКИБ) стал лидером рейтинга по рентабельности активов в 2017 году. Об этом говорится в обзоре агентства «РИА Рейтинг».



«Лидером рейтинга по рентабельности активов стал Банк СКИБ, рентабельность активов которого в 2017 году составила 11,2%. При этом основными источниками хорошего финансового результата является доход от расформирования резервов на возможные потери, а также значительный рост чистых процентных доходов. Вторым в рейтинге по рентабельности активов стал РНКО «Платежный Центр», рентабельность его активов за год составила 9,3%. Также высокую рентабельность продемонстрировали: банк «Пойдем» и Тинькофф Банк, которые заняли третье, четвертое места по рентабельности активов (9,2%, 9% соответственно)», — говорится в обзоре.

Еще одним банком из первой пятерки по абсолютной рентабельности стал банк «Держава», у которого рентабельность активов в прошлом году оказалась на уровне 7,2%.



В целом, очень высокой рентабельностью активов (более 5%) в 2017 году продемонстрировали 11 кредитных организаций, против семи банков на 1 января 2017-го. Среди банков рентабельностью активов выше 5% преобладают частные банки их — 8, следом идут иностранные банки — 2 и один государственный банк.

