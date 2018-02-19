АФК «Система» сообщила о подписании соглашения о привлечении финансирования, организованного Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), для исполнения обязательств по мировому соглашению с «Башнефтью» и «Роснефтью».

«РФПИ и Газпромбанк предоставят АФК «Система» целевое финансирование на общую сумму 40 млрд рублей сроком на 180 дней. Кредитное соглашение предусматривает передачу в залог кредиторам 52,099% обыкновенных акций ПАО «Детский мир» и 90,47% уставного капитала АО «БЭСК», а также возможность досрочного погашения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании в понедельник. В нем отмечается, что по условия соглашения «Система» "имеет право без согласования с кредиторами вести инвестиционную деятельность и выплачивать дивиденды за счет части средств, полученных от монетизации активов, и по согласованию с кредиторами — за счет средств из других источников».

Ранее в понедельник АФК «Система» сообщила, что Сбербанк предоставит компании кредитную линию на пять лет на общую сумму до 105 млрд рублей, из которых на исполнение обязательств по мировому соглашению с «Башнефтью» и «Роснефтью».будут выбраны 40 млрд, а остальная сумма может быть использована по мере необходимости для рефинансирования кредитных обязательств корпорации. Обеспечением по кредиту будут выступать обыкновенные акции МТС.

Арбитражный суд Башкирии 26 декабря 2017 года утвердил мировое соглашение в споре по иску «Роснефти», «Башнефти» и Башкирии о взыскании с АФК «Система» и АО «Система-Инвест» 170,6 млрд рублей. В том деле истцы требовали взыскать с ответчиков убытки, причиненные ими «Башнефти» при ее реорганизации в 2014 году. До конца 2014 года «Система» являлась основным акционером «Башнефти».

По условиям мирового соглашения, «Система» и ее «дочка» обязались в три этапа выплатить в пользу «Башнефти» 100 млрд рублей: 28 декабря уже было перечислено 20 млрд, еще 40 млрд «Система» должна перевести не позднее 28 февраля и столько же — не позднее 30 марта.