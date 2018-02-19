Банк «Ренессанс Кредит» объявил финансовые результаты за 2017 год в соответствии с РСБУ (с учетом корректирующих событий после отчетной даты, неаудированные). Как указано в сообщении банка, его чистая прибыль составила 4,89 млрд рублей — такой финансовый результат был достигнут впервые за всю историю «Ренессанс Кредита».

Отметим, что, согласно аудированной отчетности банка по РСБУ за предыдущий год, его финансовый результат в 2016-м был отрицательным.

Портфель кредитов, выданных физическим лицам, в 2017 году вырос на 28% до 114 млрд рублей. Резервы на возможные потери сократились на 26%.

Объем предоставленных клиентам кредитов достиг 127 млрд рублей, что на 43% больше, чем в 2016-м.

Портфель розничных депозитов и средств на счетах физических лиц в 2017 вырос на 36% до 94,7 млрд рублей.

Чистый процентный доход увеличился на 31% до 16,5 млрд рублей. Как поясняют в «Ренессанс Кредите», этого удалось достичь за счет существенного роста бизнеса банка при одновременном снижении стоимости привлечения денежных средств.



Операционные доходы увеличились по сравнению с 2016 годом на 77%, в то время как операционные расходы за тот же период продемонстрировали сокращение на 1%.