Возможное повышение международными рейтинговыми агентствами суверенного рейтинга РФ не будет решающим для зарубежных инвесторов из-за сохраняющихся санкций. Такое мнение озвучил генеральный директор рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») Сергей Тищенко в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

«В текущей политической ситуации его [суверенного рейтинга РФ] повышение даже на несколько ступеней не будет решающим для иностранного инвестора. Санкционные барьеры не дают возможности привлекать фондирование из-за рубежа при любом уровне рейтинга. Те, кто готов был инвестировать в Россию из зарубежья, и так это делали, невзирая на рейтинговые уровни. По факту Россия имеет нормальный платежный баланс и очень низкий уровень госдолга. Любому профессиональному инвестору понятно, что вероятность дефолта суверена минимальна», — сказал Тищенко.

По его мнению, приток инвестиций в страну больше зависит от цен на нефть и санкционного давления, чем от оценок иностранных агентств.

«Рост ВВП на 1,8%, ожидаемый в этом году, нельзя считать достаточным. И даже улучшившееся состояние бюджета — не аргумент в пользу низкого (по меркам предыдущих подъемов и на фоне среднемировых 3% в год) роста. Эти вопросы должны стать определяющими в экономической политике, а не высокий суверенный рейтинг», — считает Тищенко.

В конце января международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу РФ со «стабильного» на «позитивный», подтвердив его на уровне «Вa1». В прошлом году S&P также улучшило прогноз про рейтингу России до «позитивного» со «стабильного», подтвердив его на уровне «ВВ+». Fitch — единственное рейтинговое агентство из «большой тройки», которое сохраняет рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB-».