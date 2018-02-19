Объем непрофильных активов на балансах российских банков за три года вырос более чем в два раза и достиг 2,3 трлн рублей, что составляет около 3% совокупных активов. Такие данные приводит рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»), опубликовавшее соответствующее исследование .

Около двух третей таких активов приходится на вложения в акции и прочее участие в капитале; на активы в доверительном управлении и вложения в паи приходится 19%, оставшиеся 14% — прямые вложения в недвижимость и иные внеоборотные активы. Более половины прироста непрофильных активов в 2017 году (284 млрд из 580 млрд рублей) обеспечил Рост Банк — в основном за счет средств, внесенных в уставные капиталы других организаций.

Как поясняют аналитики, рост объема непрофильных активов является обычно либо результатом проведенной работы с проблемными кредитами, либо эффектом подарков от собственников для компенсации понесенных из-за кризиса убытков. Поэтому непрофильные вложения оказываются на балансах банков, как правило, не в кризисные годы, а в течение полутора — двух лет после того, как пройдена низшая точка спада экономики. «В 2018 году, вероятно, мы увидим пиковые значения доли непрофильных активов — если не учитывать разовые события, приток таких активов на баланс иссякает, в то время как рост экономической активности дает банкам больше шансов продать ранее полученные активы», — рассуждают эксперты.

Они констатируют, что хотя непрофильные активы проще превратить в деньги, чем проблемные ссуды, их обилие на балансе отвлекает капитал банка и препятствует выдаче новых кредитов. Сейчас банки активно работают над реализацией непрофильных активов, и многим удалось уменьшить объем таких вложений на балансе уже в 2017 году. Ряд кредитных организаций создали специальные структуры для работы с проблемными и непрофильными активами, часть банков для реализации непрофильных активов привлекает риелторов. Но чтобы поскорее продать непрофильный актив, банки зачастую дают кредит на его покупку: из-за этого значительная часть рисков, связанных с этими активами, остается с банками даже после продажи.

Среди 30 крупнейших банков частные кредитные организации демонстрируют более низкую по сравнению с госбанками долю непрофильных активов (1,3% против 3,6%). Во многом это «заслуга» банков, переданных в Фонд консолидации банковского сектора: без их учета показатель по госбанкам составил бы 2,8%.