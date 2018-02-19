Чтобы максимально обезопасить бюджет страхователя от возможного возникновения форс-мажорных ситуаций на дороге (конструктивная гибель автомобиля или его угон), у клиентов PSA Bank с 2015 года была возможность по желанию оформить дополнительную опцию к полису КАСКО для новых ТС и автомобилей с пробегом марки PEUGEOT и CITROEN на срок 1 год.

С 12 февраля 2018 года PSA Bank (ПСА Банк, ООО «Банк ПСА Финанс РУС», лицензия № 3481) в партнерстве с одним из мировых лидеров в области страхования ООО «Страховая компания КАРДИФ» (лицензия СИ № 4104, СЛ № 4104 от 06.11.2015) предоставил возможность дополнительных условий GAP-страхования, в частности оформления полиса страхования на два года (на автомобили возраста 0-4 лет) и на три года (на автомобили возраста 0-3 года).

Принцип работы программы прост – в случае полной гибели автомобиля или его угона клиент получает выплату КАСКО с учетом амортизационных взносов (за чем следует меньшая сумма в сравнении с начальной стоимостью ТС), а дополнительная выплата (GAP) возместит эту разницу, что позволит клиенту использовать указанную сумму для полного погашения кредита или приобретения нового автомобиля, не теряя вложенные в покупку автомобиля денежные средства.

Стоимость многолетней программы GAP-страхования может быть включена в стоимость кредита от PSA Bank.

«Потребители во всем мире стараются приобрести автомобили в кредит по максимально выгодным условиям, и мы делаем все, чтобы сделать свои программы именно такими. Теперь не стоит беспокоиться о последствиях неблагоприятных ситуаций, ведь программа GAP-Страхования позволяет сохранить рыночную стоимость автомобилей Peugeot и Citroen», - прокомментировала Мария Иванова, руководитель отдела маркетинга и страхования ООО «Банк ПСА Финанс РУС».