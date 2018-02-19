Криптовалютные инвесторы подали групповой иск против биржи Coincheck, требуя предоставить им возможность вывести активы в 12-ти криптовалютах общей стоимостью $183 047, замороженные после кражи монет NEM на $530 миллионов 26 января.

Как говорится в иске, в период момента кражи до 13 февраля их стоимость упала на 31,3%.

Истцы также требуют, что биржа выплачивала им проценты в размере 5% годовых от стоимости монет с момента уведомления о подаче иска до возобновления вывода активов, сообщает Coinfox .

27 февраля инвесторы намерены подать второй иск против криптобиржи. Как сообщил адвокат Хирому Мочизуки, они собираются требовать возмещения убытков, связанных со снижением курса замороженных цифровых активов.