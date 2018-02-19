Иск подан от имени семи человек в окружной суд Токио.
Криптовалютные инвесторы подали групповой иск против биржи Coincheck, требуя предоставить им возможность вывести активы в 12-ти криптовалютах общей стоимостью $183 047, замороженные после кражи монет NEM на $530 миллионов 26 января.
Как говорится в иске, в период момента кражи до 13 февраля их стоимость упала на 31,3%.
Истцы также требуют, что биржа выплачивала им проценты в размере 5% годовых от стоимости монет с момента уведомления о подаче иска до возобновления вывода активов, сообщает Coinfox.
27 февраля инвесторы намерены подать второй иск против криптобиржи. Как сообщил адвокат Хирому Мочизуки, они собираются требовать возмещения убытков, связанных со снижением курса замороженных цифровых активов.
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