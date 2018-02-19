Промсвязьбанк начал подготовку к работе в режиме санкций США. В банке создано подразделение, задача которого — проработка вопросов работы в условиях введения ограничений со стороны Вашингтона, рассказали три источника РБК , близких к банку. По их данным, это связано с планами создания на базе ПСБ опорного банка для обслуживания гособоронзаказа, что увеличивает санкционные риски.

Один из ключевых вопросов — продолжение обслуживания счетов, открытых клиентам в долларах США, говорит один из источников РБК и подтверждает топ-менеджер одного из госбанков. «Если в отношении банка будет введен запрет на работу с долларами, банк не сможет провести операцию по такому счету, в том числе принять платеж от клиента по кредиту, — поясняет собеседник РБК. — Чтобы этого не допустить, банк изучает вариант включения в договор пункта, позволяющего переводить такой счет в рубли, что позволит осуществить платежи».

Это не единственный из рассматриваемых сейчас вариантов в рамках подготовки банка к работе в условиях санкций, добавляет источник РБК, близкий к Промсвязьбанку. В Промсвязьбанке отказались от комментариев.

О том, что Промсвязьбанк выбран в качестве опорного банка для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, глава Минфина Антон Силуанов объявил 19 января. ЦБ уточнил, что Промсвязьбанк будет осуществлять банковское сопровождение гособоронзаказа одновременно с обычными операциями. Как заявлял представитель регулятора, банк будет докапитализирован и передан в государственную собственность в течение первого квартала 2018 года. Источники РБК говорили, что создание специализированного института необходимо, в том числе, для защиты деятельности крупнейших российских банков, рискующих попасть в санкционные списки США из-за работы с предприятиями ВПК.

Это делает Промсвязьбанк кандидатом на скорое включение в санкционный список США. Подписанный президентом США Дональдом Трампом в августе 2017 года закон о расширении антироссийских санкций (CAATSA) ввел целый набор так называемых вторичных санкций — мер против лиц, осуществляющих «существенные трансакции» с российскими военными или разведкой. Госдепартамент США включил в перечень предприятий, операции с которыми находятся под запретом, 39 российских предприятий, концернов, организаций и ведомств.