Согласно данным, опубликованным в воскресенье политиком Парк Кванг-оном, который раньше работал в качестве пресс-секретаря президента Южной Кореи Мун Чжэ-ин, из правящей Демократической партии, прибыль 30 криптовалютных обменников в 2017 году достигла 700 миллиардов вон (примерно 648 миллионов долларов). В 2016 году эта цифра составила всего 8 миллиардов вон.

Доходы Upbit составили 194,3 миллиардов вон (182 миллионов долларов США), Bithumb - 317,7 миллиардов вон (297 миллионов долларов США). А Korbit и Coinone заработали 67 миллиардов вон (62 миллиона долларов) и 78,1 миллиарда вон (73 миллиона долларов) соответственно, сообщает Altcoin .