Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, предусматривающих продление срока амнистии капиталов до 28 февраля 2019 года включительно. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает второй этап амнистии капиталов на период с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019-го. При этом в полном объеме сохраняются все гарантии для декларантов, воспользовавшихся предоставленной возможностью декларирования в ходе первого этапа в 2015—2016 годах, предусматривается такой же объем гарантий для декларантов второго этапа.

На втором этапе декларирования физлицам предоставляется возможность указывать в декларации не только открытые до 1 января 2018-го счета в банках за пределами РФ, но и счета, закрытые на дату предоставления декларации, при условии, что такие счета были открыты до 1 января 2018-го.