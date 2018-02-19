По результатам проведенного исследования платежной системой PayPal совместно с агентством Netfluential, нерегулярный доход и высокая конкуренция считаются главными проблемами российских фрилансеров.

Среди преимуществ отмечается возможность работать удаленно (46%), гибкий график (45%), возможность выбора проектов для работы (41%), отсутствие руководства (38%) и офисной политики (29%), пишет «Коммерсант» .

В среднем возраст «цифрового фрилансера» в РФ составляет 30–39 лет (41%), более четверти (27%) — в возрасте 40–49 лет. Большинство работают на этом рынке около четырех лет.

Работа российских фрилансеров разнообразна — лидируют ввод данных, графический дизайн, консалтинг, веб-маркетинг/продажи. В среднем у российских фрилансеров 14–15 клиентов одновременно. Около двух третьих фрилансеров выполняют работу и для российских, и для иностранных клиентов, и только 14% работают исключительно с иностранными заказами. У последних доход в месяц составляет в среднем 61 тысячу рублей, тогда как фрилансеры с российскими клиентами получают 53 тысяч рублей.