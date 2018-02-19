Всего в 2017 году в России было выдано 34,82 млн новых кредитов общим объемом свыше 5,68 трлн рублей. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 12%, при этом объемы кредитования увеличились на 37%. В 2016 году было выдано 31,22 млн кредитов на 4,14 трлн рублей. Таковы данные исследования Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



На первую десятку регионов пришлось порядка 35% всех выданных в 2017 году кредитов, в денежном выражении это 43% всех выдач.

По объемам кредитования традиционно лидируют Москва и Московская область, где заемщики взяли 3,12 млн кредитов на сумму более 998,43 млрд рублей. На втором месте по объемам выдач — Санкт-Петербург и Ленинградская область — 1,53 млн кредитов на 358,54 млрд, замыкает тройку Свердловская область — 1,08 млн кредитов на 179,44 млрд. Также в десятку наиболее кредитно-активных регионов по объемам кредитования вошли Краснодарский край, Татарстан, Башкортостан, Ростовская область, Красноярский край, Челябинская и Нижегородская области.

Лидером по годовым темпам роста объемов кредитования стал Татарстан, где объемы кредитования выросли на 47%, а количество новых кредитов — на 16% по сравнению с 2016 годом. Самые низкие темпы роста отмечены в Красноярском крае, где объемы выросли на 35% в годовом отношении, а количество новых кредитов увеличилось на 18%.

По выдачам кредитов наличными в тройку лидеров вошли столичный регион — 1,9 млн кредитов на 446,19 млрд рублей, Санкт-Петербург — 969,29 тыс. кредитов на 153,74 млрд и Краснодарский край — 843,84 тыс. кредитов на 106,11 млрд. По размеру средней суммы выданного кредита наличными опять же лидирует столичный регион — 235 тыс. рублей. Также в тройку входят Санкт-Петербург (159 тыс.) и Краснодарский край (126 тыс.).

По темпам роста объемов кредитования в этом сегменте лидером стал Санкт-Петербург, где объемы кредитования выросли на 49%, при этом количество новых кредитов увеличилось только на 4%. Высокие темпы роста объемов кредитования также отмечены в Москве — на 44%, Татарстане — на 43%. Самые низкие темпы роста объемов кредитования отмечены в Свердловской области — чуть менее 29%. Санкт-Петербург возглавил список по росту «среднего чека», который вырос на 43%.

По объемам ипотечного кредитования в тройке оказались: Москва — 104,45 тыс. кредитов на 366,41 млрд рублей, Санкт-Петербург — 53,61 тыс. кредитов на 130 млрд, Свердловская область — 31,88 тыс. кредитов на 56,93 млрд. Лидерами по размеру «среднего чека» стали Москва — 3,51 млн рублей, Санкт-Петербург — 2,43 млн, Ханты-Мансийский АО — 2,21 млн.

Тройку лидеров по темпам роста объемов ипотечного кредитования возглавил Татарстан, где объемы кредитования выросли на 56%, а количество новых кредитов — на 44%. Также значительные темпы роста объемов в сегменте ипотеки отмечены в Новосибирской области — 50%, Свердловской области — 49%. Самые низкие темпы роста отмечены в Красноярском крае — 34%. В Санкт-Петербурге наиболее значительно вырос «средний чек» по ипотеке — на 14%.

Автокредиты наиболее активно выдавались в Москве — 82,38 тыс. на 81,69 млрд рублей, Санкт-Петербурге — 44,04 тыс. кредитов на 36,54 млрд рублей, Краснодарском крае — 18,12 тыс. кредитов на 15,14 млрд. Самый высокий «средний чек» по автокредиту отмечается в Москве — 992 тыс. рублей, Краснодарском крае — 836 тыс., Санкт-Петербурге — 830 тыс.

Самые высокие темпы роста объемов автокредитования отмечены в Челябинской области — 53% при росте количества новых автокредитов на 40%, Башкортостане — на 49%, в Свердловской области — на 44%. Самые низкие темпы роста объемов автокредитования отмечены в Самарской области, где годовой прирост составил 25%. В Нижегородской области отмечается самый большой рост среднего размера нового автокредита, за год он вырос на 15%.

По объему кредитных карт в тройку лидеров по объему одобренных лимитов вошли Москва 1,04 млн карт с лимитом более 104,14 млрд рублей, Санкт-Петербург — 459,29 тыс. карт с лимитом 38,27 млрд, Краснодарский край — 333,75 тыс. карт на 21,28 млрд. Самые высокие лимиты по картам получали заемщики Москвы — 100 тыс. рублей, Санкт-Петербурга — 83 тыс., Свердловской области — 66 тыс.

Самые высокие темпы роста одобренных карточных лимитов отмечены в Красноярском крае — 74% при росте количества новых карт на 22%, Челябинской области — на 71%, Башкортостане — на 60%. В Красноярском крае также отмечается самый значительный рост среднего лимита по карте, за год он вырос на 42%.