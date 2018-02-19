В прошлом году мошенники украли из банкоматов на территории России 5 млрд рублей — вдвое больше, чем годом ранее. Число попыток ограбления по сравнению с позапрошлым годом увеличилось на 25% — до 5 тыс. атак, пишут «Известия» со ссылкой на материалы компании «Информзащита», специализирующейся на вопросах кибербезопасности.

Почти 90% от числа всех атак и краж — это физический взлом с использованием взрывных устройств или вовсе кража целого устройства. Примерно 10% — это скимминг (мошенники устанавливают устройство, считывающее данные с карт граждан).

Менее 1% — это логические атаки, когда злоумышленники проникают во внутреннюю сеть банка для управления сетями устройств самообслуживания. В этом случае кибермошенник получает доступ к серверу управления банкоматом, запускает вредоносное программное обеспечение и затем с помощью поддельных карт снимает деньги. При этом клиенту доказать факт кражи будет довольно сложно, поскольку банкоматные трансакции практически не оспариваются.

Появились и новые схемы атак на банкоматы. Например, устройства заражали вирусами-шпионами, размещали хакерское оборудование рядом с банкоматом (беспроводной скимминг), что позволило преступникам заработать больше, чем годом ранее.

По словам экспертов, злоумышленники предпочитают атаковать банкоматы, потому что они являются одним из наиболее уязвимых звеньев в структуре систем кредитных организаций, а в каждом из них обычно находится до 30 млн рублей. При этом у АТМ относительно низкий уровень физической безопасности. Эти устройства не охраняются, банки предпочитают их страховать, а не тратить деньги на спецперсонал.

Впрочем, в Европе число нападений на банкоматы в разы превышает атаки на АТМ в России. По данным European ATM Security Team, в 2016 году мошенники совершили 26 620 атак на банки в ЕС, в результате которых банки потеряли 414,64 млн долларов, в 2017 году число атак выросло на 30%. В среднем от одной атаки европейские банки теряют 10—30 тыс. долларов.

