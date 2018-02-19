В Москве собственники жилья на вторичном рынке начали выставлять свою недвижимость с возможностью оплаты биткоинами, сообщают «Ведомости» .

Одна из первых квартир за криптовалюту появилась в продаже в ЖК «Баркли парк» в районе проспекта Мира в центре Москвы, говорится в сообщении агента по продаже жилья, компании Savills. В рублях стоимость недвижимости оценивается в 85 млн.

Это трехкомнатная элитная квартира площадью 114 кв. м с высококачественным ремонтом. Квартира укомплектована всем необходимым и полностью готова к проживанию. Из окон открываются виды на Екатерининский парк и Останкинскую телебашню.

Напоминаем, в Российской Федерации торговые операции с использованием криптовалюты запрещены.