Одна из первых квартир с возможностью такой оплаты продается в ЖК «Баркли парк».
В Москве собственники жилья на вторичном рынке начали выставлять свою недвижимость с возможностью оплаты биткоинами, сообщают «Ведомости».
Одна из первых квартир за криптовалюту появилась в продаже в ЖК «Баркли парк» в районе проспекта Мира в центре Москвы, говорится в сообщении агента по продаже жилья, компании Savills. В рублях стоимость недвижимости оценивается в 85 млн.
Это трехкомнатная элитная квартира площадью 114 кв. м с высококачественным ремонтом. Квартира укомплектована всем необходимым и полностью готова к проживанию. Из окон открываются виды на Екатерининский парк и Останкинскую телебашню.
Напоминаем, в Российской Федерации торговые операции с использованием криптовалюты запрещены.
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