Передача Промсвязьбанку кредитов по гособоронзаказу будет добровольной, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев журналистам в Госдуме.



На базе санируемого сейчас Промсвязьбанка будет создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

«Этот подход будет добровольным. Пока по законопроекту предполагается, что передача кредитов не будет обязательной. Если банки захотят по каким-то причинам от этих кредитов избавиться, если передача будет — она должна будет сопровождаться передачей (соответствующей доли) капитала», — передает слова Моисеева ТАСС.