В феврале 2018 года Кредит Европа Банк провел первую ипотечную сделку по стандартам АИЖК в рамках агентской схемы работы. У клиентов Кредит Европа Банка появилась возможность подать заявку и оформить кредит по стандартам Агентства Ипотечного Жилищного Кредитования в отделениях Кредит Европа Банка, расположенных в 28 городах России, в том числе Сургуте, Тюмени и Омске, где АИЖК до сегодняшнего дня не имело агентской сети.

АИЖК предлагает широкую линейку продуктов по кредитованию, в том числе субсидируемую государством программу. В рамках «Семейной ипотеки с господдержкой» у семей, в которых рождается второй или третий ребенок в период с 2018 по 2022 гг., есть возможность оформить ипотечный кредит и рефинансировать текущий под 6% годовых в течение льготного периода, который длится от 3 до 8 лет.

Цитата от нашего спикера:

«Решение жилищного вопроса - это одна из самых главных жизненных задач любого человека. Широкая линейка ипотечных продуктов АИЖК позволяет индивидуально подойти к решению этого вопроса, который может стоять перед совершенно разными людьми. Для каждого клиента Банк совместно с нашим партнером сможет найти подходящий продукт. Мы очень рады, что благодаря сотрудничеству с АИЖК Кредит Европа Банк может предложить выгодные условия кредитования от надежного партнера и сделать ипотеку доступнее», – комментирует Исполнительный вице-президент Кредит Европа Банка Луиза Шагинян.

Справка:

АО «Кредит Европа Банк» работает на российском рынке более 20 лет и входит в топ-50 российских банков по размеру собственного капитала.

Кредит Европа Банк является эксклюзивным партнером крупных торговых сетей IКЕА, AUCHAN, METRO Cash&Carry, MEGA, Leroy Merlin. Кредит Европа Банк располагает сетью из более чем 60 отделений, обширной сетью точек выдачи потребительских кредитов. Клиентами Кредит Европа Банка являются более 5 000 000 физических лиц, более 19 000 корпоративных клиентов (на 01.01.2017). Официальный сайт Банка www.crediteurope.ru