Фермерский кооператив LavkaLavka привлек $16,05 млн в ходе первичной продажи токенов (ICO) биокоин.

Как сообщает Inc.Russia , общее число выпущенных токенов составило 1 млрд, однако сейчас неизвестно, сколько токенов было продано на ICO. В январе на $1 инвесторы могли обменять 31,5 биокоина, а в феврале обменный курс снизился до 24 биокоинов за $1.

Напомним, в октябре 2017 года фермерский кооператив LavkaLavka завершил предварительную продажу биокоинов. В ходе первого этапа продажи, который проходил с 25 сентября по 8 октября, в LavkaLavka привлекли $2 млн.

ICO LavkaLavka стартовало в ноябре прошлого года. За первые сутки инвесторы вложили в биокоины $500 тыс.