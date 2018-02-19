К 2024 году предприниматели получат единую цифровую площадку для взаимодействия с контрольными органами. В «едином окне» можно будет увидеть как все требования к фирмам, так и результаты всех проверок, а также правоприменительные практики и сервисы.

По словам министра РФ по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, цифровизация ждет всю систему контроля и надзора. В этом году будет идти работа с различными формами личных кабинетов, будет предложено единое облачное решение. Также предлагается пересмотреть нормативные акты, принятые до 2010 года.

«Наша задача - через 5 лет для предпринимателя обеспечить единое «цифровое окно», единый информационный ресурс по взаимоотношениям со всеми федеральными, региональными и муниципальными надзорами. Нам надо обеспечить сопряжение информационных систем, унификацию интерфейсов. Многие надзоры не готовы к этому и не хотят включаться в эту работу», - цитирует Михаила Абызова «Российская газета» .

Для регионов и муниципалитетов уже вырабатываются рекомендации по снижению административной нагрузки на бизнес. Также создан своего рода «спецотряд», задача которого пересмотреть устаревшие и избыточные требования.